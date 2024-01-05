Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz Parkı açıldı

Tahsisi İl Özel İdaresi'nden Kütahya Belediyesine geçtikten sonra vakit kaybedilmeden başlanan çalışmalarla 105 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekareye yakın yürüyüş yolu, 75 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi, banklar, piknik masaları, barbeküler ve diğer donatılar tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Açılış kurdelesini; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kütahya İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Ceyda Çetin, şehit ailelerimiz, hemşehrilerimiz ve muhtarlarla birlikte kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yine hayırlı bir günde, hayırlı bir hizmetin gerçekleşmesine vesile kılan Rabbime şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımız başta olmak üzere yüklenici firmanın kıymetli çalışanlarına teşekkür ederek bu güzel açılışa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Böyle kıymetli bir bölgeyi daha fazla atıl bırakamazdık. İşe de buradan başladık. 2019 yılında göreve başladığımızda Sayın Valimiz Ali Çelik Bey ile burayı birlikte gezerken dedim ki Sayın Valim burayı belediyemize tahsis ederseniz burayı biz çok güzel bir projeyle değerlendireceğiz dedik.

Valimiz de değerlendirelim dedi ama bu değerlendirme süreci 1-1,5 yıl uzadı. O arada da biz buranın projesini çizdirdik. Sayın Valimize de gittim ve projeyi sundum, siz burayı yapın ya da tahsisi belediyemize geçirin biz burayı yapalım dedim. Sonra süreç başladı, 5-6 ay tahsisin kalkması için uğraşıldı ve 2022 yılında belediyemize tahsis edildi burası. Tahsisten sonra o projeyle ihale sürecini başlattık. O dönem yaşanan yağışlı sezon ve arkasından gelen deprem felaketi gibi olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yaz sezonu imalatlara başladık ve burası kapalı kaldı. Haklı olarak birçok hemşehrimiz bize serzenişte bulundu. Yazın 3-5 aylık inşaat sezonumuz var, o dönemde yaptınız yaptınız yapamadığınız zaman kalan sürede ne yapabilirseniz o. O anlamda bu zorlu süreci geride bıraktık ama vatandaşımız her zaman haklı. Vatandaşımız bu süreçlerin uzamasına bakmaz. Eşiyle dostuyla buraya geldiğinde onlarla güzel vakit geçirebiliyorsa sebep olanlara teşekkür eder, duasını eder gider. Biz o dualara talibiz. Bugün çok özel bir gün. Şehidimizin adının verildiği parkımızın şehit ailelerimizle birlikte açılış yaptığımız bir gün.

Şehidimizin nezdinde bu vatan için toprağa düşmüş, canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum. Tüm şehit ailelerimizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin varlığı bu ülkenin bekası adına sigorta. Yüz binlerce Türk genci, ihtiyaç duyulduğunda bu toprakların vatan olarak kalabilmesi için canını vermeye hazır, bunu da biliyoruz. O yüzden böyle güzide bir parkta bir şehidimizin adının yaşatılması adına belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz kardeşimizin adını verdik. Şehidimizin ailesine de minnettarız, onlara da şükranlarımı sunuyorum. Diğer şehitlerimizin de tamamının adının verileceğini bu vesileyle bir daha duyurayım. Bugüne kadar unutulmuş, herhangi bir yere adı verilmemiş şehidimiz varsa parklarımıza, sokaklarımıza veya bulundukları mahalledeki yeni açılan alanlara onların da isimlerini vereceğiz. Onların adlarının yaşaması bizim için çok önemli bir görev. O görevi de yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.