Ehliyet sınavında kameralı-böcekli düzenek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için gömlek düğmesine gizli kamera, kulağına da 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren B.K. ve suç ortağı yakalandı. Sınav esnasında gömlek düğmesi görünümlü gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa görüntülü olarak ileten B.K, kulağındaki dinleme cihazıyla da cevapları aldı.

CIMBIZLA ÇIKARTILDI

Sınıftaki görevli gözetmenler tarafından durumun fark edilmesinin ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin operasyon ve işlemlerinin ardından B.K. ifadesi alınmak üzere Polis Merkez Amirliğine götürüldü. İfadesi alınan B.K'nın kulağındaki "böcek" cihazı ise, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlilerince cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından tekrar emniyete götürülen B.K.'nın suç ortağı F.K. da yapılan çalışma sonucu yakalandı.