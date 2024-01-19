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Haberler Kütahya Kütahya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kütahya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kütahya'da, virajı alamayarak devrilen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazadan dolayı kafesi parçalanan otomobildeki papağan da itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

AA
Kütahya’da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Nurettin Çakır yönetimindeki 35 UF 819 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 22. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince devrilen araçtan çıkarılan sürücü Çakır ile aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı kafesi parçalanan otomobildeki papağan da itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

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