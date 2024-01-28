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Haberler Kütahya Otomobilde can pazarı: 1 ölü 2 yaralı

Otomobilde can pazarı: 1 ölü 2 yaralı

RAMAZAN AYDEMİR
Otomobilde can pazarı: 1 ölü 2 yaralı

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Emet Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kartal (25) idaresindeki otomobil Emet'ten Tavşanlı'ya seyir halinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada Sürücü İsmail Kartal (25) Hamza Y. (27) ve İsmail Y. (35) yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İsmail Kartal sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

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