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Haberler Kütahya Yola çıkan tilki sonu oldu! Devrilen otomobilde can verdi

Yola çıkan tilki sonu oldu! Devrilen otomobilde can verdi

Son dakika... Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tilkiye çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Dağ (47) hayatını kaybetti.

AA
Yola çıkan tilki sonu oldu! Devrilen otomobilde can verdi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Dağ (47) yönetimindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan incelemede, Dağ'ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

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