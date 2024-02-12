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Haberler Kütahya Bağ evi çöktü: 1 can kaybı

Bağ evi çöktü: 1 can kaybı

HABER MERKEZİ
Bağ evi çöktü: 1 can kaybı
Kütahya'nın Demirciören köyünde kendisine ait inşaat halindeki bağ evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan İlhan Kahraman (65) hayatını kaybetti. Demirciören köyünde inşaat halindeki bir bağ evi, büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan bağ evinin sahibi İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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