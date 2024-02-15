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Kütahya’da kocasını bıçakla yaraladı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Kütahya’da kocasını bıçakla yaraladı
KÜTAHYA'DA Sultanbağı Mahallesi Hisar Kavşağı yakınında bir kişinin yerde yaralı halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri, yaralının 48 yaşındaki Ali A. olduğunu, sırtından ve boynundan bıçaklandığını belirledi. Hastaneye kaldırılan Ali A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bıçaklayanın ise eşi 43 yaşındaki Emine A. olduğunu iddia etmesi üzerine kadın, gözaltına alındı. Ali A.'nın yaklaşık bir ay önce de aralarında yaşanan tartışma sonucu eşi tarafından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.
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