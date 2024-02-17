İşçiler ölmekten son anda kurtuldu

KÜTAHYA'DA kar ve sis nedeniyle yollarını kaybedip traktörün lastikleri kara batan üç kesim işçisi, ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekiplerine konum atıp yerlerini bildiren ve donma tehlikesi yaşayan işçiler ölümden döndü. İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla mevkisinde özel bir şirkete bağlı olarak ağaç kesimi yapan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini bildirdi. Paletli araçla kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu bölgeye 3 saatte ulaşan ekip, mahsur kalan Hasan Öztürk (58), Adem Aydın (53) ve Adem Çakır'ı (42) kurtardı.