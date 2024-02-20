Kütahya çinisi bu projeyle dünyaya açılacak

Başkan Işık, "4 milyon Euro tutarındaki tamamen hibe niteliğindeki bu projeyi şehrimize kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kütahya Belediyesinin yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği fonlu IPA II Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen 'Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın davetlisi olarak Kütahya'da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kütahya'daki çini sanatı ve zanaatıyla ilgili temaslarda bulundu.

Projenin hem sektörün hem de kentin ilerlemesine ve gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu projenin amacı, Kütahya'da çini ürünleri açısından tasarımın, üretimin ve aynı zamanda marka algısının geliştirilmesini sağlamak. Bu, hem dijitalleşme yoluyla hem de oluşturuculuğun desteklenmesi yoluyla gerçekleştirilecek. Bunun neticesinde de sektörün gelişimine katkıda bulunulmasını amaçlıyoruz. Üretim geliştiği zaman burada istihdamın ve gelirin artmasına da katkı sağlayacak. O sebepten dolayı bu Kütahya için önemli bir proje ama bizler için de önemli bir proje. Çünkü Avrupa Birliği'nin değer zincirine katkı sağlayacak. Biz aynı değerler zincirini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.