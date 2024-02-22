Kütahya’daki karayolları projeleri yerinde incelendi

Valisi Musa Işın ve Karayolları Bursa Bölge Müdürü Umut Akyazı ile birlikte Mart sonuna kadar tamamlanması ve Temmuz ayı içerisinde açılması planlanan müze binasının anayoldan giriş ve çıkışları ile ilgili olarak karayollarının hazırladığı projeleri istişare ettiklerini söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, " 1. ve 2. Organizelerimizi birbirine bağlayacak 11 kilometrelik duble yolun hazırlanan avam projesini inceledik. Şehir içi trafiğimizi oldukça rahatlatacak yol Azot sanayi kavşağından Yeni Bosna, Perli, İkizhöyük ve Alayunt Mahallerimizi geçerek 1. Organizeye ulaşacak. Devamında Gediz kavşağı ile bağlantısı kurulacak.

Yaklaşık 1 Milyon TL bütçe öngörülen yolun kısa zamanda yatırım programına alınmasını hedefliyoruz. Projeleri çizilen yatırımın önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak olup, şehrimizin önemli sıkıntılarından biri olan katılım şeritlerinin üst geçide eklenmesi hem trafiği rahatlatacak hem de kazaları önleyecektir. Çiniciler çarşısına giriş imkanı sağlayacak ve yol turizminden şehrimizin faydalanması anlamında önemli bir adım olan kavşakta mevcut projeye eklenmiş olup Nisan ayı itibariyle yapıma başlanacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve çalışanlarına ilimizin karayolları anlamında isteklerine gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.