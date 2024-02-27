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Haberler Kütahya Cezaevi firarisi 15 yıllık husumetlisini öldürdü

Cezaevi firarisi 15 yıllık husumetlisini öldürdü

RAMAZAN AYDEMİR
Cezaevi firarisi 15 yıllık husumetlisini öldürdü
KÜTAHYA'NIN Aslanapa ilçesinde, açık cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirtilen Ali B. (47), Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekleyip tüfekle ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Uymaz'ı hastaneye kaldırdı. Uymaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali B.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
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