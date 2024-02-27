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Kütahya'da akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga

Kütahya’da inşaat sahasındaki kulübede akrabalar arasında tartışma çıktı. Bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen tartışamada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kütahya’da akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Şehit Üst teğmen Murat Bek Caddesi üzerinde inşaat sahasındaki kulübede, alacak verecek meselesi yüzünden iki akraba arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve silah çekti. Olayda yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tarafların yakınlarının olay çıkartabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri iki hastanede de önlemleri artırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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