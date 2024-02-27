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Haberler Kütahya Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy, ona emanet

Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy, ona emanet

Kütahya'nın Emet ilçesinde 54 yıl önce deprem sebebiyle zamanla boşalan Kalfalar köyü, Yalnız yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan'a emanet. Kimsenin kalmadığı köyde yalnızlığı sevdiğini söyleyen yaşlı adam, köyün boş sokaklarında dolaşıp camiye gidiyor, bahçe işleriyle ilgilenerek vakit geçiriyor.

AA
Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy ona emanet

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasındaki Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermeye başladı. Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalan kısmı da zamanla başka yerlere göç etti.

Sadece İbrahim ve Naime Elaslan çifti ikamet ettiği için seçimlerde sandık kurulmayan köy, 2019 yılında 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyü muhtarlığına bağlandı. Eşi, 28 Ekim 2022'de vefat edince 4 çocuğu ve 11 torunu da başka yerlere taşınan İbrahim Elaslan, köyde yalnız kaldı.

Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy ona emanet

Yaklaşık iki yıldır ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Elaslan, köyün boş sokaklarında dolaşıp camiye gidiyor, bahçe işleriyle ilgilenerek vakit geçiriyor.

"TEK BAŞIMA YAŞAMAYI SEVİYORUM"

İbrahim Elaslan, AA muhabirine, bazı evlerin yıkıldığı depremin ardından göç yaşandığını anlattı.Köyde son 10 yıldır kimsenin kalmadığını, eşinin de vefatıyla yalnız yaşamaya başladığını belirten Elaslan, "Pazara gittiğimde bana nereli olduğumu soruyorlar. Ben de Kalfalarlıyım, orayı ben temsil ediyorum, diyorum. Bana inanmıyorlar. Kalfalar'da kimse yok, tek başına yaşanılır mı, diye soruyorlar. Ben de tek başıma yaşamayı seviyorum cevabını veriyorum." ifadelerini kullandı.

Elaslan, zorluklara rağmen yalnız olmaya alıştığını belirterek, "Yemeğimi kendim yapıyorum, çayımı demliyorum. Bazen de çocuklarımın getirdiği yemekleri yiyorum. Çocuklarım, beni yaşadıkları ilçeye götürmek istiyor ama ben burada mutluyum." diye konuştu.

Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy ona emanet

Elaslan, zorluklara rağmen yalnız olmaya alıştığını belirterek, "Yemeğimi kendim yapıyorum, çayımı demliyorum. Bazen de çocuklarımın getirdiği yemekleri yiyorum. Çocuklarım, beni yaşadıkları ilçeye götürmek istiyor ama ben burada mutluyum." diye konuştu. Köyün camisinin anahtarının kendisinde olduğunu ifade eden Elaslan, bazen de camiye giderek tek başına namaz kıldığını, camiyi cemaatsiz bırakmadığını söyledi.

Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy ona emanet

"CANIM SIKILDIĞINDA ARABAMA BİNİP ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

Haftanın belli günlerinde ihtiyaçlarını almak için yakındaki Çavdarhisar ilçesindeki pazara ve Örencik köyüne gittiğini anlatan Elaslan, şöyle devam etti:

"Canım sıkıldığında arabama binip alışveriş yapıyorum. Örencik köyüne gidiyorum, kahvehanede çay içiyorum, tanıdıklarla sohbet ediyorum. Eşimin Örencik'teki mezarını da sık sık ziyaret ediyorum. Onun yokluğunu her zaman hissediyorum. Onun kullandığı evdeki eşyaları hiç kaldırmadım. Her zaman onu hatırlıyorum, çok kıymetli bir kadındı. Akşam olduğunda ise yine evime dönüyorum. Bazen Örencik'teki oğluma da misafir oluyorum. Diğer çocuklarım ise farklı illerde yaşıyor."

Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy ona emanet

İbrahim Elaslan, köyünü ve evini ölene kadar terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Örencik köyü muhtarı Ahmet Açar da Kalfalar köyüne de vekalet ettiğini, 1970'li yıllarda köyde 100 hanenin olduğunu belirterek, "Artık İbrahim amca dışında kimse kalmadı. Hanelerin çoğu da yıkık. Birkaç evde zaman zaman gelip kısa dönem kalanlar oluyor. Köyde sadece bir hane kaldı." ifadelerini kullandı.

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