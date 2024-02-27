Terk edilmiş köyde tek başına yaşıyor! 54 yıl önceki depremin ardından zamanla boşalan köy, ona emanet

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasındaki Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermeye başladı. Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalan kısmı da zamanla başka yerlere göç etti.

Sadece İbrahim ve Naime Elaslan çifti ikamet ettiği için seçimlerde sandık kurulmayan köy, 2019 yılında 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyü muhtarlığına bağlandı. Eşi, 28 Ekim 2022'de vefat edince 4 çocuğu ve 11 torunu da başka yerlere taşınan İbrahim Elaslan, köyde yalnız kaldı.