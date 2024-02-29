Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi.