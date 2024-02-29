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Haberler Kütahya Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 15 yıllık husumetlisini cami kapısında bekleyerek pompalı tüfekle öldürüp kaçan cezaevi firarisi Ali B. ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin köye yakın ormana kaçtığı ve 3 gün boyunca burada saklandığı öğrenildi.

DHA
Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi.

Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.'nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi.

Cami çıkışı husumetlisini öldürün katil yaklandı! 3 gün ormanda saklanmış

Ali B.'nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15'nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu. Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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