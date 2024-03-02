Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

KÜTAHYA'DA kaybolan hayvanlarını aramak için yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Çınar'a otomobil çarptı. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Simav ilçesine seyir halindeki H.K. (36) yönetimindeki otomobil, karayolunun Yenipınar köyü yakınlarında kaybolan hayvanlarını aramak için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çınar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.