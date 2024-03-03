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Haberler Kütahya Kütahya'da asker eğlencesi cinayetle sonlandı! Birbirlerine girdiler

Kütahya'da asker eğlencesi cinayetle sonlandı! Birbirlerine girdiler

Kütahya'daki bir asker eğlencesinde gece yarısı yaşanan korkunç olayda, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Hakan Zengin (43) adlı vatandaş tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aynı kavgada bir kişi de kesici aletle yaralandı.

DHA
Kütahya’da asker eğlencesi cinayetle sonlandı! Birbirlerine girdiler

Kütahya'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

Olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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