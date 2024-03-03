Kütahya’da asker eğlencesi cinayetle sonlandı! Birbirlerine girdiler

Kütahya'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

Olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.