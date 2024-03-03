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Haberler Kütahya Sözleri müebbet getirdi

Sözleri müebbet getirdi

Kütahya’da 4 yıl önce kaybolan İrem Gül’ü evinde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp beraat eden eski erkek arkadaşı Murat Önver, karara itiraz süreci devam ederken tekrar gözaltına alındı. Polislere, “Ben sakinim, sakin değilsem adam öldürüyorum. Gömüyorum, kimse bulamıyor” dedi ve müebbet hapis cezası aldı

KAZIM YÖRÜKCE
Sözleri müebbet getirdi

Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Kamera kayıtlarında İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi.

'SAKİN DEĞİLSEM ÖLDÜRÜYORUM'

Bulunan kanıtlar göz önünde bulundurulduğunda çelişkili ifadelerinin ardından çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.

Murat Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, "Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" dedi. Bu sözleri üzerine beraat kararı bozuldu.

ÖNCE İTİRAF SONRA İNKAR

Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, 'Öldürüp, gömüyorum' sözlerini de inkar etti. Mahkeme tarafından İrem Gül'ün görüldüğü değerlendirmelerinin yapıldığı tüm şehirlerde detaylı inceleme yapıldı. Heyet, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'ü 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine koyuldu.

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