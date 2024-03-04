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Haberler Kütahya Asker eğlencesinde kanlı son

Asker eğlencesinde kanlı son

Kütahya’da asker eğlencesi sonrasında husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Ardından iki grup arasında kan döküldü. Tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, Mustafa Açıkgöz (40) ise keserle yaralandı.

RAMAZAN AYDEMİR
Asker eğlencesinde kanlı son

Kütahya'da daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Aralarında çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa Açıkgöz'ü (40) keserle yaralandı. Olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi'nde meydana geldi. Gruplar arası tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve ortalık birdenbire kan gölüne döndü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tüfekle vurulan Hakan Zengin ve keserle yaralanan Mustafa Açıkgöz hemen ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Açıkgöz'ün ise tedavisi devam ediyor. Öte yandan çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

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