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Haberler Kütahya Atölyede çalısırken damper altında kaldı

Atölyede çalısırken damper altında kaldı

RAMAZAN AYDEMİR
Atölyede çalısırken damper altında kaldı

Kütahya'da özel bir firmaya ait tamir atölyesinde meydana gelen iş kazasında kamyon tamiri yaparken, üzerine damper devrilen Muhammed Süngü (24) yaşamını yitirdi.

TAMİR EDİYORDU

Kütahya'nın Gümüş köyü yakınlarında özel bir işletmeye ait tamir atölyesinde gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Muhammed Süngü, atölyede bir kamyonu tamir etmeye başladı. Bu sırada damper Süngü'nün üzerine devrildi. Ağır yaralanan Süngü, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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