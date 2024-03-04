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Haberler Kütahya Kütahya’da korkunç kaza: 3 kişi can verdi

Kütahya’da korkunç kaza: 3 kişi can verdi

RAMAZAN AYDEMİR
Kütahya’da korkunç kaza: 3 kişi can verdi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada aynı araçtaki, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sedat Öztürk ve Mehmet Kocabaş'ın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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