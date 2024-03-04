Otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi Adranos Çayı'nda bulundu. Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu Derin'in cesedi, en son görüldüğü bölge olan Azarbeycan Parkı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çayda bulundu. Ekiplerce çaydan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.