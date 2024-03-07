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Haberler Kütahya ‘Daltonlar’ operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı

Daltonlar’ operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı

RAMAZAN AYDEMİR
‘Daltonlar’ operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı
KÜTAHYA Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik takip sonucu, yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kütahya ve İstanbul'daki baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, başkalarına ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin 2 lüks aracı ile 100 milyon lira işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu.
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