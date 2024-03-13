Kütahya Tavşanlı’da yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler ve Kışlademirli köylerinde çıkan yangın sonrası küle dönen ormanlık alanlar tekrar ağaçlandırılıyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yangın sonrası gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu ve şeflerin de iştirak ettiği ağaç dikim sahasında çevre köylerden vatandaşların da desteği ile yanan araziler yeniden yeşile bürünecek.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde meydana gelen yangında 231 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Kışlademirli köyü yakınlarındaki yangında özellikle Devlet Demiryolları hattından çıkan yangının etkisiyle tamamı tepe yangını olan alanların büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Yanan ormanlık alanlarından Aydınlar Köyü Muhtarı Şevki Güre, yapılan çalışmalardan dolayı herkese teşekkür etti.

Orman Bölge Müdürü Dingil, yangın sonrasında hızla harekete geçilerek 140 hektarlık alanda toprak işleme ve arazi hazırlığı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Özellikle Aydınlar ve Gevrekler Köylerine gelir getirilmesi amacıyla farklı türlerde toplamda 130 bin fidanın dikileceğini açıkladı. Bu fidanlar arasında fıstıkçamı, badem, incir, ceviz, meşe, akasya ve kara servi gibi birçok tür yer alacak.