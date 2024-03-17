  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Devrilen aracın sürücüsü olay yerinde can verdi

Devrilen aracın sürücüsü olay yerinde can verdi

RAMAZAN AYDEMİR
Devrilen aracın sürücüsü olay yerinde can verdi
KÜTAHYA'DA şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Talip Azman'ın (46) kullandığı 38 AFL 542 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaya parçalarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA