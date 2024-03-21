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Haberler Kütahya Ege'nin o iline Mart ayında beyaz örtü serildi

Ege'nin o iline Mart ayında beyaz örtü serildi

Kütahya'da periyodik olarak yağan kar, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece boyunca başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden kar yağışı, meyve bahçelerine olağanüstü bir güzellik kattı.

İHA
Ege’nin o iline Mart ayında beyaz örtü serildi

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.

Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu ve çiçek açan baden ağaçlarının karlı durumu, tatmin bir görüntü oluşturdu.

Kadir İmrak ve Hüseyin Yıldırım isimli vatandaşlar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Bilindiği gibi, bu sene kar yağışı yeterli derecede değildi. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi. Ancak başta baden ağaçları olmak üzeri birçok meyve ağacı çiçek açtı. Don olursa çiçek açan meyve ağaçları zarar görür" diye konuştular.

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