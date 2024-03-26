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Kütahya'da zehir taciri 8 kişi yakalandı

Son dakika Kütahya haberleri... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 zehir taciri yakalandı.

İHA
Kütahya’da zehir taciri 8 kişi yakalandı

Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri oluşturdukları uygulama noktasında art arda gelen iki aracı durdurdu.

Araç içinde bulunan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve payp ele geçirildi.

Şüphelilerden K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden S.D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı.

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