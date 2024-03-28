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Haberler Kütahya Amca ziyaretinde dehşet saçtı! 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Amca ziyaretinde dehşet saçtı! 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da meydana gelen korkunç olayda amcalarına oturmaya giden evli çift, çocuklarının yetiştirme yurdunda kalması üzerine tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada gözü dönen koca 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Amca ziyaretinde dehşet saçtı! 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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