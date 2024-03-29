Cani koca hamile eşini öldürdü

KÜTAHYA'DA, akraba ziyaretinde tartıştığı kocası E.Uşak (29) tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile Esra Uşak (26), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta meydana geldi. Akraba ziyaretine gittikleri öğrenilen Esra Uşak ile eşi E.Uşak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Uşak, eşi Esra Uşak'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan E.Uşak, emniyete götürüldü.