Gediz’de öğretmenlere yangın eğitimi verildi

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Gediz'deki öğretmen, yönetici, memur ve personele yönelik orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bilinçlenmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim düzenlendi. Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Orman Mühendisi Azmet Başar Kavcin ve Orman Memuru Mehmet Raşit Sunal tarafından verilen eğitimlere 50 öğretmen ve çok sayıda milli eğitim yönetici ve memuru katıldı. Verilen eğitimlerde öğretmenlere, yangın durumundaki sorumlulukları ile yangın söndürme, yangına ilk müdahale hakkında bilgiler verildi. Ayrıca yangın durumunda ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.