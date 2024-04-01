Kütahya’da kıyasıya yarış

Ege'nin sonucu en çok merak edilen illerinden Kütahya'da kıyasıya bir seçim yarışı yaşandı. Kütahya'da 180 bin seçmenin sandık başına gittiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.4 oranla sandıktan ilk sırada çıktı.

KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Kahveci'nin hemen ardında yüzde 28.61 oy oranıyla MHP'li Alim Işık yer alırken, yüzde 27.4 oranıyla AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu üçüncü oldu.

Kütahya'da ilçelerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin üstünlüğü göze çarparken 6 ilçede MHP'li adaylar seçimin galibi oldu. AK Parti ve CHP 3'er, Yeniden Refah Partisi ise bir belediyeyi kazandı.

Öte yandan mevcut MHP'li Belediye Başkanı Alim Işık, koltuğunu sürpriz bir şekilde Eyüp Kahveci'ye devretmiş oldu. Kütahya'da bu sonuç şaşkınlık yarattı.