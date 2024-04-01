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Haberler Kütahya Kütahya'da kurbağaların 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Kütahya'da kurbağaların 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Sadece Kütahya’nın Domaniç ilçesinde görülen cins kurbağaların çiftleşme dönemi geldi. Her yıl ilkbahar aylarında çiftleşen kurbağalar ormandan Topuk Yaylası Tabiat Parkı’ndaki gölete geçti.

İHA
Kütahya’da kurbağaların 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Havaların durumuna göre her yıl 15 Mart -15 Nisan tarihleri arasında üreme dönemine giren cins olarak sadece Domaniç'te görülen kurbağaların erkeğini sırtına alarak dereden çıkıp karayolunun karşısındaki gölete geçerek burada erkeğin yardımı ile gölete larva bırakıyor. Bu arada kurbağaların karayolundan geçişleri esnasında artan trafik ve ilgisizlik nedeniyle her yıl sayıları giderek azalıyor.

2011 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesince Seyitömer beldesinde yapılan arkeolojik kazılarda sırt sırta kurbağa figürleri bulunmuş ve bu 5 bin yıllık kurbağa figürlerinin Domaniç Kurbağaları olduğu belirtilmişti. İlk yıllarda binlerce kurbağa geçişi gözlemlenirken, yoğun trafik ve ilgisizlik yüzünden her yıl geçiş döneminde yolun iki kilometrelik bölümü yemyeşil kurbağa ölüleriyle dolup taşıyordu. 2013 yılında yola dikilen ikaz tabelaları da zamanla yok olup gitti. Ayrıca kurbağaların larva bıraktığı göletin tel örgüyle çevrilmesinin kurbağaların binlerce yıllık alışkanlıklarının da bozulmasına neden olduğu iddia edildi.

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