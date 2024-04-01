  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Terk edilmiş köyde tek başına sandığa gitti

Terk edilmiş köyde tek başına sandığa gitti

RAMAZAN AYDEMİR
Terk edilmiş köyde tek başına sandığa gitti
TÜRKİYE'NİN en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki Örencik köyünde kullandı. Elaslan'ın tek başına yaşadığı köyde yeterli seçmen sayısı bulunmaması nedeniyle seçim sandığı kurulmadı. Bu nedenle Elaslan, yakındaki Örencik köyündeki okulda kurulan sandığa giderek oyunu kullandı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Elaslan, "Örencik'e gelerek oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" ifadesini kullandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA