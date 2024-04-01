Terk edilmiş köyde tek başına sandığa gitti

TÜRKİYE'NİN en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki Örencik köyünde kullandı. Elaslan'ın tek başına yaşadığı köyde yeterli seçmen sayısı bulunmaması nedeniyle seçim sandığı kurulmadı. Bu nedenle Elaslan, yakındaki Örencik köyündeki okulda kurulan sandığa giderek oyunu kullandı. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Elaslan, "Örencik'e gelerek oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" ifadesini kullandı.