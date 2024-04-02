Kütahya’da MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Kütahya'da CHP'li aday Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy, mevcut belediye başkanı ve MHP'li aday Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. 602 oy farkla belediye başkanlığını kaybeden Alim Işık ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz etti. Birçok hukuksuzluk tespit ettiklerini ve bu nedenle öncelikle seçim iptal ile yeniden sayım talep ettiklerini ifade eden Işık, "İtirazlarımıza konu birçok belgeli, tam kanunsuzluk hali olarak mevzuata geçen halleri içeren, dolayısıyla seçimlerin öncelikle iptalini ve ardından da olmuyorsa, tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren bulgularımız var.

Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığımız talep üzerine sandık birleştirme tutanağının hazırlanması sürecinde, yapılan kontroller sonucunda MHP adına girişi yapılmamış çok sayıda oyun tespiti de oy girişlerinde hata yapıldığını göstermiştir. Giriş sırasında da önemli sayıda partimize verilen oyların maalesef sisteme girilmediğini tespit ettik. Öncelikle seçimin iptaline, kabul edilmemesi halinde ise tüm geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini sayın ilçe seçim kurulumuzdan arz ve talep ediyoruz" diye konuştu.