40 yıllık muhtar dokuzuncu kez seçildi

KÜTAHYA'NIN Cemalettin Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı Can Sınay, 31 Mart yerel seçimlerinde dokuzuncu kez muhtarlığı kazandı. 2 bin 526 nüfuslu şehrin en eski mahallelerinden Cemalettin Mahallesi'nde hiç ara vermeden 40 yıldır muhtarlık yapan 77 yaşındaki Can Sınay, rakibi Ahmet Demirayak'a 385 oy fark atarak 9'uncu kez seçildi. Muhtarlığın bir gönül işi olduğunu belirten Can Sınay, "Mahallemizde bin 731 seçmenimiz var. Bu benim 9'uncu seçimim oldu. Seçimlerde ben 865, rakibim Ahmet Demirayak da 480 oy aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde takdirini benden yana kullanan mahallerimize teşekkür ediyorum" dedi.