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Kütahya Hisarcık'ta otluk alanda yangın!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle meşelik alana sıçramadan söndürüldü.

İHA
Kütahya Hisarcık’ta otluk alanda yangın!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sefaköy'de otların tutuşmasıyla çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle meşelik alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sefaköy Sazak mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede yangın mahalline ulaşan Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına arazöz ile müdahale etti. Yangın meşelik alana sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangından 2 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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