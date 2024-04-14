Kütahya’da olağanüstü itirazı YSK reddetti

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kütahya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerin iptali ve yeniden yapılması üzerine yaptığı olağanüstü itirazı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. 4 gün önce, MHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, YSK önünde açıklama yaparak, daha önce seçim sonuçlarına yönelik il ve ilçe seçim kurullarına itiraz ettiklerini, itirazlar sonucunda geçersiz oyların yeniden sayıldığını belirtmişti. Işık, yapılan sayımlar sonucunda, yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz çuvallar, geçersiz oy pusulalarının çıkmadığı sandık çuvalları, geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştırıldığı sandık çuvalları örneklerine rastladıklarını açıklamıştı.