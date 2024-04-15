Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

İlçeye bağlı Kayı köyünde 43 DR 901 plakalı traktörünün arkasına bağladığı ilaç pompası ile köy dışındaki tarlasına ilaçlamaya giden 57 yaşındaki Mehmet Samur, Sarıçal mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün ters dönerek devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mehmet Samur'un, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Samur'un cansız bedeni, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.