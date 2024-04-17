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Haberler Kütahya Otobüste zehir operasyonu: 2 kiloluk metamfetamin

Otobüste zehir operasyonu: 2 kiloluk metamfetamin

KAZIM YÖRÜKCE
Otobüste zehir operasyonu: 2 kiloluk metamfetamin
KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli T.Ç.'nin yolcu otobüsüyle kente geldiği belirlendi. Durdurulan otobüsteki şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli T.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.Ç. 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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