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Haberler Kütahya 2 hektar ormanlık alan üç saatte küle döndü

2 hektar ormanlık alan üç saatte küle döndü

MURAT ŞENBAKLAVACI
2 hektar ormanlık alan üç saatte küle döndü
YANGIN, Kütahya Gediz'in Köpenez köyü yakınlarında Doğankaya mevkisindeki ormanda çıktı. Yangında yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, arazöz ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangına Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve çevre itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, yapılan çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektarlık karaçam alanının zarar gördüğü belirlenirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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