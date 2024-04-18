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Haberler Kütahya Kütahya’daki denetimlerde 382 sürücüye ceza yağdı

Kütahya’daki denetimlerde 382 sürücüye ceza yağdı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yaptığı denetimlerde, toplam 382 araç sürücüsü cezai işlemle karşılaştı. Bu kapsamda 28 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü belgesi geri alındı.

İHA
Kütahya’daki denetimlerde 382 sürücüye ceza yağdı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde toplam 382 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin yapmış olduğu denetimlerde, hız ihlali yapan 163, camı filmli araç kullanan1, muayenesiz araç kullanan 22, sürücü belgesiz araç kullanan 28, kırmızı ışık ihlali yapan 8, alkollü araç kullanan 10, ışık donanımından 1, yüksek ses müzik dinlemekten 2, emniyet kemeri takmamaktan 3, sigortasız araç kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 138 adet olmak üzere toplam 382 sürücüye cezai işlem uygulandı. 28 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı.

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