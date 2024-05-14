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Haberler Kütahya Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı

Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 11 kamu personelinin bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
Kütahya’da FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarında yapılanmaya çalışan örgüte yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, daha önce haklarında FETÖ soruşturması yapılan 6'sı kadın 21 zanlı yakalandı.

Aralarında 11 kamu personelinin bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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