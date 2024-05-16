Polis memuru cinayet kurbanı

Kütahya'da 2016 yılında dur ihtarına uymayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Onları takip eden Engin Balcı'nn ise o sırada tabancası ateş aldı ve hayatını kaybetti. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma dün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar İsmail Tan (29) ve Yavuz A. (31) ile tarafların avukatları ile Balcı'nın yakınları katıldı. Dava ile ilgili mahkemeye sunulan savcı mütalaasında, kovalamaca sonunda motosiklet sürücüsü sanık İsmail Tan'ın, sokakta yaşanan arbedede polis memuru Balcı'nın tabancasını elinden almak istediği sırada silahın ateş aldığı yönünde tanık ifadesine yer verildi.

BARUT İZİ TESPİT EDİLDİ

Balcı'nın sol kasığından girip sol baldırından çıkan mermi çekirdeğinin, olayın gerçekleştiği sokakta bir evin önündeki ayakkabı içinde bulunmasının, vurulma olayının sanıldığı gibi polis otosunda değil sokakta gerçekleştiği mütalaada belirtildi. Mütalaada, sanık Tan'ın olay günü alınan sağ elinde barut izi tespit edildiğine yönelik kriminal laboratuvarı raporu delil olarak gösterildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık İsmail Tan'a, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin "olası kasıt" altında gerçekleştirildiğini değerlendiren mahkeme, sanığın cezasını 25 yıla indirdi. Diğer sanık Yavuz A'nın ise beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

2 Haziran 2016'da kent içinde görev yapan trafik ekibi, Atatürk Bulvarı'nda durumlarından şüphelendikleri iki kişinin bulunduğu motosiklete "dur" ikazında bulunmuştu. Şüpheli şahısların ikaza uymayarak kaçması üzerine takip yaşanmıştı. Polis memuru Balcı'nın (46) tabancası, ekip otomobilinden inerken belinden çekmeye çalıştığı sırada ateş aldığı sanılmıştı. Sol kasığından yaralanan ve bilinci kapalı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Balcı, 12 Haziran 2016'da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.