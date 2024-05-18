Nakil olan hastaya çifte mutluluk

Eşine kan vermek isterken Hepatit B hastası olduğunu öğrenen, tedavi sürecinde de karaciğer yetmezliği başlayan Kadir Yıldırım, 62. doğum gününde kadavradan alınan organla sağlığına kavuştu. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Yıldırım, 2010 yılında eşine kan vermek isterken yaptırdığı tahlil sırasında Hepatit B hastası olduğunu öğrendi. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybeden Yıldırım, İzmir'e geldi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELDİM'

SAĞLIK durumu gittikçe kötüleşen Yıldırım, mutlu haberi 20 Mart sabahı aldı. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri, doğum gününde Yıldırım'a nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen Yıldırım, rutin kontroller için hastaneye geliyor. Kadir Yıldırım,"Uygun karaciğer bana 8 ayda iki defa çıktı ama bazı sorunlar olunca ilkinde nakil gerçekleşmedi. Bekledik bir dört ay sonra tekrar çıktı. 20 Mart'ta ameliyat oldum. Gayet sağlıklıyım, iyiyim. Doğum günümde nakil oldum, yeniden dünyaya geldim" dedi.