Kütahya’da şaşkına çeviren kelebek: İlk defa böyle bir şey gördüm

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kablo fabrikasında, çalışan kadın işçinin omzuna, dev bir kelebek kondu.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kablo fabrikasında 'Büyük Tavus' cinsi kelebek, Ayşe Biray isimli kadının omuzuna kondu. Kelebek daha sonra sonra kadının elinin üzerine de giderek kısa bir süre sonra uçup gitti. Olay, fabrikadaki diğer çalışanlar tarafından da hayretle izlendi.

Otomotiv kablo fabrikasında çalışan Ayşe Biray, "İlk defa bu kadar büyük bir kelebek gördüm. İş bitiminde gelip omzuma konması beni ilk anda tedirgin etti, ancak biraz daha kalmış olsaydı yanımda eve götürecektim" dedi.