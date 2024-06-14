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Haberler Kütahya 6 yıl sonra gelen adalet: Zehir taciri cezaevinde

6 yıl sonra gelen adalet: Zehir taciri cezaevinde

HABER MERKEZİ
6 yıl sonra gelen adalet: Zehir taciri cezaevinde

KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde 2018 yılında ormanda cansız bedeni bulunan Osman Ümit Atasoy'un (37) aldığı uyuşturucu etkisiyle zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında Atasoy'a uyuşturucu temin ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden A.O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altıntaş ilçesinde kayıp olarak aranan Osman Ümit Atasoy'un 2018 yılında cansız bedeni Aksaz mevkiindeki boş arazide bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Atasoy'a uyuşturucu madde temin edip sattığı belirlenen şüpheliler A.O.A. (38), S.A. (37) ve H.A.'yı (42) takibe aldı. Osman Ümit Atasoy'un ölü bulunduğu alandaki DNA örnekleri, şüphelilerden A.O.A. ile eşleşti. A.O.A. ile Z.K. adliyeye sevk edilirken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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