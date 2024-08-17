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Haberler Kütahya

Kütahya’daki yangında 10 dekar alan zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dün ormanda yangın çıktı. Meşe ağaçlarının zarar verdiği yangın ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının 10 dekar alana zarar verdiği öğrenildi.

İHA
Kütahya’daki yangında 10 dekar alan zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü ile Emet ilçesi Ömerfaki köyleri arasında bulunan Katrançukuru mevkiindeki ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören yangın gözetleme kulesi görevlilerinin ihbarıyla bölgeye Kütahya, Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Gediz ve Simav Orman İşletme Müdürlüğü ile Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

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