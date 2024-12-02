Kütahya’da işçileri taşıyan servis şarampole devrildi! 1 ölü çok sayıda yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yüksel Koç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.