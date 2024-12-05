Tavşanlı Höyük’te 3 bin 200 yıllık üç arkeolojik keşif! Tunçtan cımbız hayrete düşürdü

Başka bir yapıda ise dönemin güzellik algısı hakkında bilgi edinilmesine katkı sağlayacak tunç bir cımbız da buluntular arasında yer aldı.

Geçmişi 8 bin 100 yıl öncesine uzanan Tavşanlı Höyük'te, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde karbonize (çok yüksek ısıda hızlı yanarak insan kemiğine yapışmış ve kalmış) olarak korunmuş "beyin ve deri kalıntıları", silolardan birinin içinde silindir mühür ve hançer, bakır ve gümüş atıkları, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti, seramik malzemelere ulaşılmıştı.