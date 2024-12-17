Eski hastane binasında yangın

Kütahya'da Emet ilçesinde atıl durumdaki eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hamam Mahallesinde atıl durumdaki eski hastane binasının 2. katında çekyatın tutuşturulmasından çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine yangın mahalline gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yoğun dumanla da mücadele eden ekipler yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürürken, binada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.