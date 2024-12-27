Emekli öğretmen çiftin acı sonu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eğitim camiasını yasa boğan bir kaza meydana geldi. İlçeden Uşak yönüne giden O.A.'nın kullandığı 35 BLC 168 plakalı otomobil, Erdoğmuş köyünden Gediz'e gelirken kavşaktan geçmeye çalışan emekli öğretmen Süleyman Ulutürk yönetimindeki 43 LD 422 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇTA FECİ ŞEKİLDE SIKIŞTILAR

Refüje çarpan ve savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazada Süleyman Ulutürk ve yanındaki eşi Esen Ulutürk araçta feci şekilde sıkıştı. Kazaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkarılan yaralılardan Süleyman Ulutürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmen Esen Ulutürk ile diğer otomobilin sürücüsü O.A. (27) ve yanındaki K.Y. (25) ise, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esen Ulutürk de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ulutürk çiftinin ölüm haberi Gediz'deki meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu. Talihsiz çiftin cenazeleri, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ŞEYMAN ÖĞRETMEN DE KAZA KURBANI

Afyonkarahisar'da meydan gelen başka bir kazada ise 23 yaşındaki güzel sanatlar ve resim öğretmeni Şeyma Candan hayatını kaybetti. Okul çıkışı evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Candan, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Minibüs, Candan'a çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Genç öğretmen kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılsa da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şeyma öğretmen, Sadıkbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze töreninde Şeyma öğretmenin ailesi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan kaza sonrası minibüs sürücüsü M.E. gözaltına alındı.